«Валенсия» – «Реал». Черышев остался в запасе Встреча пройдет в Саудовской Аравии.

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«Валенсия» и мадридский «Реал» объявили составы на матч ½ финала Суперкубка Испании. Отметим, что российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев, ранее выступавший за «сливочных», остался в запасе.

«Валенсия»: Силлессен, Гайя, Паулиста, Гарай, Васс, Солер, Парехо, Кондогбья, Коклен, Ферран, Гамейро.

«Реал»: Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Йович, Иско.

Напомним, встреча стартует в 22.00 по московскому времени. В параллельном полуфинале сыграют «Барселона» и мадридский «Атлетико».