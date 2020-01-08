«Реал» одолел «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании - Советский спорт
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08 января 2020 23:50ФутболГичунцев Артур

«Реал» одолел «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании

Встреча прошла в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Матч ½ финала Супрекубка Испании «Валенсия» – «Реал» завершился победой мадридского клуба – 3:1.

В составе «сливочных» по голу забили Тони Кроос, Иско и Лука Модрич. В концовке поединка в ворота «бланкос» был назначен пенальти, который реализовал Дани Парехо.

Отметим, что российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев начал поединок с 70-й минуты. Он заменил Кевина Гамейро.

Таким образом, «Реал» вышел в финал соревнований, где ему предстоит сыграть против победителя матча «Барселона» – «Атлетико», который состоится в четверг, 9 января.

Суперкубок Испании. ½ финала

«Валенсия» – «Реал» – 1:3 (0:2)

Голы: Парехо, 90+2 – Кроос, 15; Иско, 39; Модрич, 65

«Валенсия»: Доменек, Гарай, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Коклен (Собрино, 83), Кондогбиа (Макси Гомес, 58), Парехо, Солер, Ферран Торрес, Гамейро (Черышев, 70)

«Реал»: Куртуа, Рамос, Карвахаль, Менди (Марсело, 71), Варан, Модрич (Хамес, 77), Иско, Каземиро, Кроос, Вальверде, Йович (Мариано Диас, 83)

Предупреждение: Каземиро, 88

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