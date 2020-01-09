Зидан - после победы над «Валенсией»: Я доволен, но «Реал» еще ничего не выиграл

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил команду после победы над «Валенсией» в полуфинале Суперкубка Испании.
«Самое важное то, как мы сыграли на чужой половине поле. Я доволен всеми игроками. Рад за Иско, гениальный мяч в исполнении Крооса, затем гол Модрича. Но мы еще ничего не выиграли. Бэйл? Он не тренировался всю неделю. Для нас важны сейчас те, кто здесь. Йович? Он хотел забить, но важнее работа, которую проделал. Он отдал все силы на поле», - приводятся слова Зидана в Twitter Королевской испанской федерации футбола.
Напомним, вчера «Реал» обыграл «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 3:1. В составе мадридцев отличились Тони Кроос, Иско и Лука Модрич.
Во втором полуфинале сегодня сыграют «Барселона» и «Атлетико». Финал состоится 12 января.
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