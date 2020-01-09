Черышев - о матче против «Реала»: Это не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть в текущем сезоне - Советский спорт
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09 января 2020 07:27ФутболНечаев Юрий

Черышев - о матче против «Реала»: Это не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть в текущем сезоне

Валенсийцы не смогли выйти в финал Суперкубка Испании.

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал поражение от «Реала».

«Согласен с тем, что приехали сюда туристами. Это не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть в текущем сезоне. Нужно сделать выводы и продолжать работать», - приводит слова Черышева Movistar+.

Напомним, вчера »Валенсия» уступила «Реалу» в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 1:3. Черышев вышел на замену на 70-й минуте вместо Кевина Гамейро, но результативными действиями не отметился.

Во втором полуфинале сегодня сыграют «Барселона» и «Атлетико». Финал состоится 12 января.

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