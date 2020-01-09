Диего Симеоне: Суперкубок Испании - это возможность порадовать наших болельщиков В Саудовской Аравии продолжается розыгрыш Суперкубка Испании.

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча против «Барселоны».

«Эта игра будет отличаться от той, что была в чемпионате. Это плей-офф, поэтому возможен только один результат - победа. Мы знаем о сильных качествах «Барселоны», они играют в атакующий футбол, в котором их исполнители способны разбить любые командные действия соперника.

Мы уважаем все турниры и понимаем, что Суперкубок - это возможность порадовать наших болельщиков», - цитирует Симеоне пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня во втором полуфинале Суперкубка Испании «Атлетико» сыграет против «Барселоны». Встреча начнется в 22:00 мск.

Ранее в первом полуфинале «Реал» обыграл «Валенсию» со счетом 3:1.

Решающая встреча состоится 12 января.