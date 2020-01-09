Килиан Мбаппе: Пока не время говорить о продлении контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с клубом.
«В настоящий момент я хочу выходить на поле и сосредоточиться на текущем сезоне. Клуб находится в спокойной, стабильной обстановке. Пока не время говорить о продлении контракта», - цитирует футболиста издание L'Equipe.
Напомним, в текущем сезоне «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. После 18 туров команда набрала 45 очков и опережает идущий на втором месте «Марсель» на семь очков, имея при этом одну игру в запасе. Парижане вышли в полуфинал Кубка французской лиги и 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют против «Боруссии».
Мбаппе в текущем сезоне провел за клуб 19 матчей во всех турнирах. В его активе 18 голов и девять результативных передач.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2022 года.
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