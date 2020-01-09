Эмери признался, что мог возглавить «Эвертон» после увольнения из «Арсенала» Специалист решил сделать паузу в карьере.

Испанский тренер Унаи Эмери рассказал, что мог возглавить «Эвертон» после отставки из «Арсенала».

«Эвертон» интересовался мной, и я рассматривал этот вариант. Они хотели заполучить меня, еще когда я переходил в «ПСЖ». Сейчас я хочу взять паузу. Планирую остаться в Мадриде, а затем отправиться в Валенсию и в Лондон. Я также хочу посетить своих родственников в Сан-Себастьяне», - цитирует Эмери Cadena Ser.

Напомним, после увольнения Марку Силвы в начале декабря 2019 года главным тренером «Эвертона» был назначен итальянец Карло Анчелотти. Под его руководством команда провела четыре матча, одержала две победы и потерпела два поражения. Ливерпульцы занимают 11-е место в чемпионате Англии, имея в активе 25 очков.

Эмери был уволен из «Арсенала» 29 ноября 2019 года.