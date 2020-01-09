Защитник «Тамбова» Осипенко перешел в «Ростов» Клубы РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

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Защитник «Тамбова» Максим Осипенко продолжит карьеру в «Ростове».

Контракт рассчитан на 4,5 года, сообщает официальный сайт ростовского клуба.

Осипенко выступал за «Тамбов» с июля 2019 года. В текущем сезоне он провел за команду 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, ранее «Тамбов» объявил о расторжении контрактов с полузащитниками Бенито и Мохаммедом Усманом и нападающим Хызыром Аппаевым.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. После 19 туров команда набрала 34 очка.

29 февраля ростовчане сыграют в гостях против «Ахмата».