Вальверде - о новом формате Суперкубка Испании: Все сводится к тому, что футбол стал бизнесом - Советский спорт
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09 января 2020 11:42ФутболНечаев Юрий

Вальверде - о новом формате Суперкубка Испании: Все сводится к тому, что футбол стал бизнесом

В Саудовской Аравии продолжается розыгрыш Суперкубка Испании.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказал свое мнение о новом формате Суперкубка страны.

«Все сводится к тому, что футбол стал бизнесом, - цитирует Вальверде Goal.com. - Бизнес нуждается в прибыли, поэтому мы здесь. Раньше это всегда был первый турнир, с которого начинался сезон, и мне это казалось подходящим форматом. Новый формат с четырьмя командами интересен, но я не уверен в нем со спортивной точки зрения».

Напомним, в этом году впервые Суперкубок Испании разыгрывается в новом формате. Борьбу за трофей в Саудовской Аравии ведут сразу четыре команды.

Вчера в первом полуфинале «Реал» обыграл «Валенсию» со счетом 3:1, а сегодня второй финалист определится в матче «Барселона» - «Атлетико». Встреча начнется в 22:00 мск.

Финал запланирован на 12 января.

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