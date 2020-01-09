Икарди хочет перейти в «Ювентус» Права на футболиста принадлежат миланскому «Интеру».

Аргентинский нападающий Мауро Икарди хочет вернуться в чемпионат Италии.

По информации La Repubblica, форвард надеется продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

В текущем сезоне Икарди на правах аренды выступает за «ПСЖ». Нападающий провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал три результативные передачи. Вчера в матче 1/4 финала Кубка французской лиги против «Сент-Этьена» (6:1) Икарди оформил хет-трик.

За «Интер» аргентинец провел 219 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 28 результативных передач.