Икарди хочет перейти в «Ювентус»

Аргентинский нападающий Мауро Икарди хочет вернуться в чемпионат Италии.
По информации La Repubblica, форвард надеется продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».
В текущем сезоне Икарди на правах аренды выступает за «ПСЖ». Нападающий провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал три результативные передачи. Вчера в матче 1/4 финала Кубка французской лиги против «Сент-Этьена» (6:1) Икарди оформил хет-трик.
За «Интер» аргентинец провел 219 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 28 результативных передач.
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