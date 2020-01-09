На первом сборе «Уфа» сыграет с венграми и поляками

Футбольный клуб «Уфа» определился с соперниками на первом кипрском сборе.
18 января команда Вадима Евсеева встретится с венгерским «Уйпештом», а 25-го числа сыграет с польским клубом «Шленск».
На первый зимний сбор, который состоится на Кипре, «Уфа» отправится в воскресенье 12 января.
После 19 туров уфимцы занимают в РПЛ седьмое место, набрав 25 очков.
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