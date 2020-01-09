На первом сборе «Уфа» сыграет с венграми и поляками Команда Евсеева занимает седьмое место в РПЛ.

Футбольный клуб «Уфа» определился с соперниками на первом кипрском сборе.

18 января команда Вадима Евсеева встретится с венгерским «Уйпештом», а 25-го числа сыграет с польским клубом «Шленск».

12 января ФК «Уфа» отправится на свой первый в 2020 году учебно-тренировочный сбор, который пройдет на Кипре



На первом УТС подопечные Вадима Евсеева проведут два контрольных матча:



18.01, ФК «Уфа» - ФК «Уйпешт» (Будапешт, Венгрия);

25.01, ФК «Уфа» - «Шленск» (Вроцлав,Польша) pic.twitter.com/dqN8dZEa7j — ФК УФА (@UfaFc) January 9, 2020

На первый зимний сбор, который состоится на Кипре, «Уфа» отправится в воскресенье 12 января.

После 19 туров уфимцы занимают в РПЛ седьмое место, набрав 25 очков.