Лучший бомбардир чемпионата Латвии Лемайич может оказаться в РПЛ Форвард латвийского РФШ заинтересовал российские клубы.

Центрфорвард Дарко Лемайич близок к переходу в один из клубов российской премьер-лиги. Об этом «Спорту день за днем» сообщил агент футболиста Деян Радич. Сумма трансфера, скорее всего, составит меньше миллиона евро.

26-летний Лемайич в прошлом году стал лучшим бомбардиром чемпионата Латвии, забив 15 голов в 23 матчах в составе двух лучших команд турнира – ФК «Рига» и РФШ.

К РФШ Леймайич присоединился в июне. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 225 тысяч евро. Кто именно из клубов РПЛ заинтересован в бомбардирском таланте Дарко, источник не сообщает.