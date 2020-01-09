Венгр Кашшаи сменил Егорова во главе судейского департамента РФС

В рамках утвержденной программы судейской реформы Российский футбольный союз назначил нового руководителя департамента судейства. Должность, которую ранее занимал Александр Егоров, досталась венгру Виктору Кашшаи. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Виктор Кашшаи родился 10 сентября 1975 года. На матчах ФИФА работал с 2003 года. В 2011 году он судил финал Лиги чемпионов «Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Также в его послужном списке финал футбольного олимпийского турнира Аргентина – Нигерия в 2008 году в Пекине, а также работа на матчах ЧМ-2010 в ЮАР и Евро-2012 в Польше и Украине.
Вместе с Кашшаи, который в прошлом году объявил о завершении судейской карьеры, к работе в департаменте инспектирования приступит другой венгр – Дьорди Ринг.
«Хочу поблагодарить руководителей Российского футбольного союза за приглашение на ответственную должность, – заявил Кашшаи. – Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы – очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии».
С мая 2018 года судейским департаментом руководил Александр Егоров.
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