Александр Дюков: Кашшаи – один из наиболее уважаемых судей в мире - Советский спорт
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09 января 2020 17:31ФутболШарафудинов Виктор

Александр Дюков: Кашшаи – один из наиболее уважаемых судей в мире

Президент РФС прокомментировал назначение нового руководителя судейского департамена.

Сегодня главой судейского департамента Российского футбольного союза стал венгр Виктор Кашшаи. Это назначение прокомментировал президент РФС Александр Дюков

«РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы, – приводит слова Дюкова официальный сайт организации. – Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Новый глава департамента инспектирования Сергей Фурса – опытный российский арбитр и инспектор. Он активно участвовал в разработке судейской реформы».

Кашшаи работал на международных матчах с 2003 года. В 2011 году он был главным арбитром финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Манчестер Юнайтед», а также судил матчи ЧМ-2010 и Евро-2012.

Ранее должность руководителя департамента судейства занимал Александр Егоров.

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