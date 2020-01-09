Александр Дюков: Кашшаи – один из наиболее уважаемых судей в мире

Сегодня главой судейского департамента Российского футбольного союза стал венгр Виктор Кашшаи. Это назначение прокомментировал президент РФС Александр Дюков
«РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы, – приводит слова Дюкова официальный сайт организации. – Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Новый глава департамента инспектирования Сергей Фурса – опытный российский арбитр и инспектор. Он активно участвовал в разработке судейской реформы».
Кашшаи работал на международных матчах с 2003 года. В 2011 году он был главным арбитром финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Манчестер Юнайтед», а также судил матчи ЧМ-2010 и Евро-2012.
Ранее должность руководителя департамента судейства занимал Александр Егоров.
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