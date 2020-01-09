Сергей Ташуев: Шкурин чувствует позицию, достаточно агрессивный, достаточно самолюбивый - Советский спорт
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09 января 2020 18:16ФутболГичунцев Артур

Сергей Ташуев: Шкурин чувствует позицию, достаточно агрессивный, достаточно самолюбивый

Нападающий перешел в команду Виктора Гончаренко из столичного «Динамо» и подписал контракт на 4,5 года.

Бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал переход в московский ЦСКА белорусского форварда Ильи Шкурина.

«ЦСКА выбрал вектор направления на молодых футболистов. Ребята прогрессируют, попадают в сборные, ими интересуются другие клубы. Шкурин в «Энергетике-БГУ» раскрыл свои бомбардирские качества. Илья правильно оценивает ситуацию, выбирает правильные решения в атаке. Чувствует позицию, достаточно агрессивный, достаточно самолюбивый. У него есть стержень, он разумный эгоист. Может взять игру на себя, может обыграться с партнерами.

Шкурин может сыграть и на позиции форварда, и чуть в оттяжке. Это пластилин, из которого очень интересно лепить многофункционального футболиста. Есть возможность творчества, Шкурин себя правильно оценивает. У него есть свое мнение, но это хорошо. Лучше такой футболист, чем тот, который боится что-то сделать.

Понятно, что «Энергетик-БГУ» – это не ЦСКА. Илье надо будет правильно выдержать конкуренцию, набраться терпения. Надо будет принять, что, возможно, придется иногда играть за дубль. Шкурину надо сейчас выходить и доказывать», – цитирует Ташуева «Чемпионат».

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