Кейн перенесет операцию и вернется не раньше апреля

«Тоттенхэм» сообщил с состоянии капитана сборной Англии Гарри Кейна. Отмечается, что нападающий перенесет операцию из-за разрыва левого подколенного сухожилия и вернется в строй не раньше апреля.
Напомним, форвард лондонского клуба получил повреждение в матче 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). В текущем сезоне он отыграл 25 матчей, забил 17 голов и отдал 2 голевых паса.
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