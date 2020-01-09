«Барселона» – «Атлетико». Составы команд Второй полуфинал Суперкубка Испании начнется в 22:00 по московскому времени.

Эрнесто Вальверде и Диего Симеоне определились со стартовыми составами на матч 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Барселона»: Нето, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Видаль, Бускетс, Ф.Де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Ренан Лоди, Коке, Эктор Эррера, Парти, Сауль Ньигес, Жоау Фелиш, Мората.

Игра состоится в Саудовской Аравии в городе Джидда на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Начало в 22:00 по московскому времени.

Вчера 8 января в первом полуфинале Суперкубка Испании «Реал» победил «Валенсию» со счетом 3:1. Финал состоится в Джидде 12 января.