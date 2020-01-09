«Реал» по-прежнему хочет продать Бэйла Об этом сообщает The Telegraph.

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Мадридский «Реал» не отказался от идеи с продажей валлийского форварда Гарета Бэйла. Согласно источнику, «сливочные» хотят расстаться с 30-летним футболистом по окончании сезона.

Отмечается, что игрок не хочет возвращаться в АПЛ, где им интересуются «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Впрочем, «красные дьяволы» не уверены в целесообразности его перехода. Их смущает возраст игрока, а «шпоры», скорее всего, не будут возвращать нападающего из-за его запросов по зарплате.

Также сообщается, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры Бэйла является чемпионат Китая.

В текущем сезоне валлиец провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.