«Атлетико» вырвал победу у «Барселоны» и вышел в финал Суперкубка Испании

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Матч ½ финала Суперкубка Испании «Барселона» – «Атлетико» завершился в пользу мадридского клуба – 3:2.

В составе победителей по голу забили Коке, Альваро Мората (пенальти) и Анхель Корреа. У каталонцев это сделали Лионель Месси и Антуан Гризманн.

В решающем поединке команда Диего Симеоне сразится с «Реалом», который ранее одолел «Валенсию» (3:1). Встреча состоится 12 января.

Суперкубок Испании. ½ финала

«Барселона» – «Атлетико» – 2:3

Голы: 0:1 – 46 Коке, 1:1 – 51 Месси, 2:1 – 62 Гризманн, 2:2 – 81, пенальти Мората, 2:3 – 86 Корреа.

«Барселона»: Нето, Умтити, Альба, Пике, Серджи Роберто, де Йонг (Фати, 88), Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), Гризманн, Месси, Суарес.

«Атлетико»: Облак, Лоди (Витоло, 67), Савич, Триппьер, Фелипе, Сауль, Эррера (Коке, 46; Льоренте, 72), Корреа, Томас, Жоау Феликс, Мората.

Предупреждения: Пике (31), Томас (35), Суарес (45), Савич (45), Фелипе (64), Льоренте (72), Видаль (77), Нето (80).