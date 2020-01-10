Клубы РПЛ претендуют на форварда «Атлетико», который был куплен за 70 млн евро

Нападающий мадридского «Атлетико» Тома Лемар может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Согласно источнику, французский футболист, купленный у «Монако» за 70 млн евро, получил предложения от «Челси» и «Тоттенхэма». Отмечается, что в его услугах также заинтересованы представители российской Премьер-лиги, однако, о каких именно клубах идет речь, источник не уточняет.
24-летний Лемар выступает за «матрасников» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 21 матч и не отметился голевыми действиями на поле.
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