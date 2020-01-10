Антуан Гризманн: Иногда VAR помогает, а иногда – работает против Гол француза не помог «Барселоне» обыграть «Атлетико» и выйти в финал Суперкубка Испании.

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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн подвел итоги полуфинала Суперкубка Испании с «Атлетико» (2:3), который прошел в Саудовской Аравии.

«Почему мы проиграли? Я не знаю, – приводит AS слова 28-летнего француза. – То же самое касается и наших ошибок. В конце у соперника осталось больших сил, и это стоило нам победы.

Незасчитанные голы? VAR призван помогать футболу. Иногда он помогает тебе, а иногда – работает против».

Напомним, Гризманн забил второй гол «Барселоны» на 62-й минуте, однако в последние десять минут «Атлетико» отличился дважды и вырвал победу.

Теперь 12 января в финале Суперкубка «Атлетико» сыграет с «Реалом».