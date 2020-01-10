Эрнесто Вальверде: После поражений в отношении тренеров всегда присутствует нестабильность «Барселона» проиграла «Атлетико» и не смогла выйти в финал Суперкубка Испании.

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии высказался о своем будущем.

«У тренеров всегда есть желание работать, – приводит AS слова испанца. – Но мы знаем, что такое футбол, и после поражений всегда присутствует нестабильность. Мы обсудим эту ситуацию, что неизбежно. А я делаю свою работу, то есть тренирую».

Напомним, «Барселона» вела со счетом 2:1 за десять минут до конца игры, но пропустила два гола и позволила «Атлетико» выйти в финал, куда за день до этого пробился «Реал».

Вальверде возглавляет «Барселону» с 2017 года. За это время он завоевал с командой четыре титула: две победы в чемпионате (2018, 2019), по одной в Кубке (2018) и Суперкубке Испании (2018).