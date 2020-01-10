Диего Симеоне – о победе над «Барселоной»: У нас было ощущение: если сравняем счет – сможем выиграть

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.
«Эта победа очень важна для клуба, – приводит AS слова аргентинца. – Мы обыграли лучшую команду в мире по владению мячом и игре в атаке. После 75-й минуты мы показали когти, веру и стремление – это все отличает наш клуб. До этого победа казалось невозможной, но у нас было ощущение: если сравняем счет, то сможем выиграть».
Напомним, голы у «Атлетико» забили полузащитник Коке, форвард Альваро Мората и аргентинец Анхель Корреа. При этом «Барселона» вела со счетом 2:1 еще за десять минут до конца игры.
Теперь 12 января в финале Суперкубка Испании «Атлетико» сыграет с «Реалом».
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