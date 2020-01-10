Директор «Барселоны» Гильермо Амор – об отставке Вальверде: Нет ничего такого «Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.

Загрузка...

Директор «Барселоны» Гильермо Амор после матча ½ финала Суперкубка Испании с «Атлетико» (2:3) высказался о будущем главного тренера Эрнесто Вальверде.

«Неожиданный результат? В футболе такое случается, – приводит Marca слова Амора. – Особенно в важных матчах с сильными соперниками. То, что, по твоему мнению, уже заработано, можно потерять.

Думаю, мы доминировали на поле. Два отмененных гола только доказывают то, что мы играли лучше и были близки к финалу.

Будущее Вальверде? Нас сильно беспокоят поражения, но мы идем дальше, сезон очень длинный. Впереди много очень важных матчей. Что касается Вальверде, нет ничего такого, о чем вы говорите».

Напомним, «Барселона» пропустила два гола в концовке, хотя до 81-й минуты вела со счетом 2:1.

Теперь 12 января Суперкубок Испании разыграют «Атлетико» и «Реал».