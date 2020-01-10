Лионель Месси: Я доверяю Вальверде, нам нужно быть сплоченными как никогда раньше «Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси после матча с «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии высказался о главном тренере команды Эрнесто Вальверде.

«Доверяю ли я Вальверде? Да, – сказал 32-летний аргентинец. – Нормально, что, когда команда проигрывает или не добивается поставленных целей, начинается такое обсуждение. Но нам нужно быть сплоченными как никогда раньше».

¡OJO! MESSI: »¿CONFIANZA en VALVERDE? SÍ. Es normal que cuando hay derrotas o no se consiguen los objetivos la gente hable, pero tenemos que estar MÁS UNIDOS QUE NUNCA».



¡A las 23:55h en @elchiringuitotv! pic.twitter.com/jgVHvObsfW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 9, 2020

Напомним, «Барселона» вела со счетом 2:1, но упустила преимущество, пропустив два гола в последние десять минут игры.

Месси забил первый гол каталонцев на 51-й минуте, а через 11 минут француз Антуан Гризманн вывел команду вперед.