Лионель Месси: Постараемся и дальше играть так же, но не допускать детских ошибок «Барселона» проиграла «Атлетико» и не вышла в финал Суперкубка Испании.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал поражение от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

«В этом году постараемся и дальше играть так же, как в этом матче, но не допускать детских ошибок, – приводит Marca слова 32-летнего аргентинца. – Теперь у нас будет больше времени для того, чтобы подготовиться к следующему матчу и подумать о втором круге чемпионата.

Нам во многом нужно прибавить. Мы лидируем в лиге, хотя не всегда показываем хорошую игру».

Напомним, на 51-й минуте Месси вывел «Барселону» вперед, однако два гола «Атлетико» в концовке игры не позволили каталонцам получить право побороться за титул в финальном матче с «Реалом».