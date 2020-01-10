Луис Суарес: Вальварде не виноват – ошибались игроки «Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.

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Форвард «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги матча с «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании и встал на защиту главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

«Вальверде не виноват, – приводит Marca слова 32-летнего уругвайца. – Это были ошибки игроков, и мы не имели права их совершать.

Не знаю, поможет ли команде это поражение стать лучше. Оно говорит о том, что нам есть что исправлять, а также показывает, что такие ошибки недопустимы, потому что мы контролировали игру, но позволили сопернику поймать нас на контратаке».

Напомним, за десять минут до конца второго тайма «Барселона» вела со счетом 2:1, но пропустила два гола за пять минут и не смогла выйти в финал, куда за день до этого пробился «Реал».