Анхель Корреа – об отмененном голе «Барселоны»: Месси сказал, что не касался мяча рукой

Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа после победы над «Барселоной» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии высказался о спорных моментах в игре.
«Отмененный гол (Лионеля) Месси? Он мне сказал, что не касался мяча рукой, но судья не увидел этого – сказал 24-летний аргентинец. – Как он не увидел и руку (Жерара) Пике в штрафной».
Отметим, что Корреа забил победный гол «Атлетико» на 86-й минуте, а в начале второго тайма ассистировал полузащитнику Коке.
Главный арбитр матча Хосе Луис Гонсалес Гонсалес отменил два гола «Барселоны», а также не назначил пенальти в ворота каталонцев за игру рукой Пике.
В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетико» сыграет 12 января с «Реалом».
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