Анхель Корреа – об отмененном голе «Барселоны»: Месси сказал, что не касался мяча рукой

Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа после победы над «Барселоной» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии высказался о спорных моментах в игре.

«Отмененный гол (Лионеля) Месси? Он мне сказал, что не касался мяча рукой, но судья не увидел этого – сказал 24-летний аргентинец. – Как он не увидел и руку (Жерара) Пике в штрафной».

🔴🎙️ÁNGEL CORREA: «Messi me dijo que no tocó el balón con la mano, pero el árbitro sí lo vio. Igual que la mano de Piqué en el centro de Trippier que no señalaron»



