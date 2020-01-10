Кульчий возглавил молодежный состав «Динамо» - Советский спорт
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10 января 2020 13:17ФутболЛипкин Антон

Кульчий возглавил молодежный состав «Динамо»

Бело-голубые занимают первое место в молодежном первенстве.

Новым главным тренером молодежного состава «Динамо» назначен Александр Кульчий, сообщает официальный сайт клуба.

Предыдущим клубом в карьере 46-летнего белоруса был «Гомель», в котором он с сентября исполнял обязанности главного тренера. Отметим, что в сезоне-2016/2017 Кульчий работал в тренерском штабе «Динамо-2» вместе с Кириллом Новиковым, который сейчас возглавляет основную команду. Помогать Кульчию будут Павел Алпатов и тренер вратарей Сергей Котов.

«Очень рад вернуться в легендарный клуб, – прокомментировал Кульчий свое назначение. – С большим удовольствием принял приглашение руководства возглавить молодежный состав «Динамо». Мне эта идея сразу понравилась. И вот я здесь.

Считаю, что «молодежка» должна двигаться в одном направлении с главной командой. Поэтому будем плотно взаимодействовать с тренерским штабом основы».

Добавим, что «Динамо» возглавляет молодежное первенство, набрав 41 очко в 19 матчах. Ранее команду тренировал Новиков.

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