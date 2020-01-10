«Милан» отказывается продавать Пентека в «Тоттенхэм» «Шпоры» готовы включить в сделку Ваньяму и Фойта.

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«Тоттенхэм» не может договориться с «Миланом» о трансфере форварда Кшиштофа Пентека, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Сначала «россонери» отклонили вариант аренды 24-летнего поляка, после чего «шпоры» предложили выкупить права на игрока и включить в сделку защитника Хуана Фойта и полузащитника Виктора Ваньяму, однако итальянцы снова ответили отказом.

Напомним, Пентек перешел в «Милан» в январе прошлого года из «Дженоа» за 38 миллионов евро. И если в прошлом сезоне он забил 22 гола в 37 матчах серии A, то в нынешнем чемпионате на его счету четыре гола в 18 матчах.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет получить за Пентека 30 миллионов фунтов.