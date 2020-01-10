Владимир Пономарев: Очень положительно отнесся к назначению Кашшаи Футбольный эксперт Владимир Пономарев о назначении бывшего венгерского арбитра Виктора Кашшаи на пост руководителя судейского департамента РФС.

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- Я отнесся к назначению этого специалиста очень положительно. Вообще хотел бы, чтобы на матчи чемпионата России назначались иностранные бригады арбитров. Потому что надо прекращать творящиеся безобразия. Наконец-то сообразили, что пора что-то менять.

Но если уж Кашшаи не наведет порядок, то тогда точно надо прибегать к практике приглашения зарубежных судей на матчи нашего чемпионата. Но я думаю, что венгр наведет порядок, потому что наши судьи коррумпированы. Они боятся, что кто-то что-то скажет, что их не пригласят судить на следующий матч.

Сейчас арбитрам платят большие деньги, и они заинтересованы в том, чтобы получать назначения. Получается так, что они кому-то что-то хотят сделать хорошее, а в итоге все плохо. Надо просто нормально судить. Арбитр должен быть незаметен на поле, а они хотят кого-то задобрить, - приводит слова Пономарева «Евро-футбол.ру».

Напомним, что должность руководителя департамента судейства занимал Александр Егоров.