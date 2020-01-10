Александер-Арнолд признан лучшим игроком премьер-лиги в декабре (фото) Защитник «Ливерпуля» забил один гол и отдал три результативные передачи в пяти матчах.

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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд стал лучшим игроком премьер-лиги в декабре, сообщает официальный сайт АПЛ.

В пяти матчах в последнем месяце прошлого года 21-летний игрок обороны забил один гол и сделал три результативные передачи, а также помог команде трижды сыграть «на ноль». Всего в нынешнем чемпионате на его счету два гола и восемь передач в 20 матчах.

Также на награду претендовали Эмилиано Буэндиа («Норвич»), Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бен Фостер («Уотфорд»), Дэнни Ингз («Саутгемптон»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Джейми Варди («Лестер»). Для Александера-Арнолда этот приз стал первым в карьере.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в премьер-лиге, одержав 19 побед в 20 матчах и опережая «Лестер» на 13 очков. В субботу «красные» сыграют в гостях с «Тоттенхэмом».