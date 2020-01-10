Агент Лемара: Будем ли рассматривать предложения из России, если такие появятся? Нет, извините Пьер Делчер, агент полузащитника «Атлетико» Тома Лемара, опроверг информацию об интересе к игроку со стороны российских клубов.

- В России Лемаром не интересуются. Будем ли рассматривать предложения из России, если такие появятся? Нет, извините. Он, вероятно, останется в «Атлетико», - цитирует агента Sport24.ru.

Ранее The Telegraph сообщила, что у 24-летнего француза есть предложения о продолжении карьеры в России.

Напомним, что Лемар выступает за «Атлетико» с лета 2018 года, когда состоялся его переход из «Монако» за 70 миллионов евро. Однако чемпиону мира так и не удалось стать основным игроком команды, из-за чего он задумывается о смене клуба.

Отмечалось, что на Лемара претендуют английские «Тоттенхэм» и «Челси».