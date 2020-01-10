Тосун на правах аренды перешел в «Кристал Пэлас» Соглашение с форвардом будет рассчитано до конца сезона.

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Официальный сайт «Кристал Пэлас» объявил о том, что 28-летний нападающий «Эвертона» Дженк Тосун проведет вторую половину сезона в лондонской клубе.

В новой команде турецкий игрок будет выступать под 20-м номером.

Напомним, что Тосун перешел в «Эвертон» зимой 2018 года из «Бешикташа» за 22,5 миллионов евро. В этом сезоне нападающий провел восемь игр, забив один гол и отдав три результативные передачи. Его контракт с «ирисками» действует до 2022 года.

За сборную Турции он отметился 16 мячами в 42 матчах.