«ЦСКА всегда будет первым!» Сантос обратился к болельщикам клуба на русском языке Бразильский полузащитник Лукас Сантос, вернувшийся из ЦСКА в «Васко да Гама», обратился к болельщикам армейской команды на русском языке.

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«Слава Богу за предоставленную возможность и ЦСКА! Я буду скучать по тебе! ЦСКА всегда будет первым!» - написал хавбек в своем Twitter.

Ранее пресс-служба московского клуба сообщила, что Сантос покинул российский клуб в связи с истечением срока арендного соглашения.