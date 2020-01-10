Слуцкий о Кубке Колыванова: «Чертаново» и ЦСКА - две лучшие школы Москвы Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от Кубка Колыванова ( турнир для футболистов 2010 г.р.) и подвел итоги выступлению своей команды - ФШ Слуцкого.

- Заняли только 14-е место из 16. Пока результат не очень высокий, но этот турнир для нас - огромный опыт. Главное, что со всеми мы играли на равных, в матче за 13-е место могли и выиграть, но не реализовали пару моментов, проиграли по пенальти.

Предпочтений в финале у меня не было. «Чертаново» - хозяева турнира и очень сильная школа, а ЦСКА есть ЦСКА, для меня это особый клуб. Состав финала показателен - сразятся две лучшие школы Москвы, стабильно подтверждающие свой высокий уровень на протяжении нескольких лет».