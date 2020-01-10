Андрей Бутенко: Кашшаи – достаточно статусный профессионал в мире футбола Известный в прошлом арбитр Андрей Бутенко прокомментировал назначение бывшего венгерского арбитра Виктора Кашшаи на пост руководителя судейского департамента РФС.

– Назначение иностранного специалиста связано, в первую очередь, с менталитетом независимого человека, каковым является Кашшаи. А также с решением определённых задач психологического характера: необходимо разгрузить те негативные эмоциональные восприятия, которые у нас возникают от работы арбитров на многих матчах РПЛ. А каким будет результат этого назначения, покажет только время – и все это сейчас прекрасно понимают. Но то, что Кашшаи – человек из мира футбола, отлично знающий работу судьи, достаточно статусный профессионал, это очевидно, – цитирует бывшего арбитра News.ru.

Также Бутенко отметил, что не стоит делать преждевременные выводы, основываясь на судейской карьере Кашшаи: «Воспринимать конкретные моменты и принимать решения, находясь на поле, – это одно, а руководить организацией – совершенно другое. Здесь у человека включаются совсем другие качества. Ошибки в бытность арбитром были у всех: и у Пьерлуиджи Коллины, и у Роберто Розетти, и у Андрея Бутенко. Но, на мой взгляд, эти ошибки никак не могут и не должны влиять на деятельность человека на руководящем посту».

Напомним, что в четверг РФС объявил о назначении Кашшаи. Руководителем департамента инспектирования стал Сергей Фурса. Ранее объединенный департамент судейства и инспектирования возглавлял Александр Егоров.