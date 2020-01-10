Жозе Моуринью: Нет игрока, способного заменить Кейна 26-летний нападающий получил травму в матче 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал отсутствие в составе нападающего Гарри Кейна.

– Если я говорю о Гарри слишком часто, немного впадаю в депрессию. А потом сами будете говорить, что я выгляжу несчастным. Лучше обсуждать темы, которые меня веселят. Вы понимаете, что мы не можем играть так, как могли бы играть с Кейном в составе. Нет футболиста, способного заменить Гарри, – цитирует Моуринью BBC.

Напомним, что форвард лондонского клуба получил повреждение в матче 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). Отмечается, что нападающий перенесет операцию из-за разрыва левого подколенного сухожилия и вернется в строй не раньше апреля.

В текущем сезоне Кейн отыграл 25 матчей, забил 17 голов и отдал 2 голевых паса.