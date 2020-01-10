«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Матича в «Атлетико» и «Интер» - Советский спорт
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10 января 2020 22:37ФутболКорегин Владислав

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Матича в «Атлетико» и «Интер»

31-летний серб провел в этом сезоне 11 матчей.

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложения от двух клубов по трансферу полузащитника Неманьи Матича. Об этом сообщает The Daily Record.

По информации источника, руководство английского клуба отказало мадридскому «Атлетико» и «Интеру». Также в трансфере 31-летнего игрока заинтересован «Милан».

Матич перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом 2017 года за сумму около 45 миллионов евро. Ранее он выступал за такие команды, как «Бенфика», «Витесс» и «Кошице». Он является трехкратным чемпионом Англии (2010, 2015 и 2017 годы). В общей сложности на его счету 446 игр – 25 голов и 29 ассистов. За сборную Сербии Матич отыграл 48 встреч и забил два гола.

В этом сезоне сербский игрок провел 11 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.

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