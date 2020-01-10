«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Матича в «Атлетико» и «Интер»

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложения от двух клубов по трансферу полузащитника Неманьи Матича. Об этом сообщает The Daily Record.
По информации источника, руководство английского клуба отказало мадридскому «Атлетико» и «Интеру». Также в трансфере 31-летнего игрока заинтересован «Милан».
Матич перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом 2017 года за сумму около 45 миллионов евро. Ранее он выступал за такие команды, как «Бенфика», «Витесс» и «Кошице». Он является трехкратным чемпионом Англии (2010, 2015 и 2017 годы). В общей сложности на его счету 446 игр – 25 голов и 29 ассистов. За сборную Сербии Матич отыграл 48 встреч и забил два гола.
В этом сезоне сербский игрок провел 11 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.
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