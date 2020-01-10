«Шеффилд Юнайтед» продлил контракт с главным тренером Крис Уайлдер возглавляет клуб с 2016 года.

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Официальный сайт «Шеффилд Юнайтед» объявил о том, что главный тренер Крис Уайлдер продлил соглашение с клубом. Новый контракт будет действовать до 2024 года.

Напомним, что 52-летний специалист руководит командой с 2016 года, когда «Шеффилд Юнайтед» был участником третьего дивизиона Англии.

В этом сезоне его команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 21 сыгранном туре.

Сегодня подопечные Уайлдера сыграют против «Вест Хэма». Начало встречи – в 23.00 по московскому времени.