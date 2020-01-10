Антонио Конте: Пытался пригласить Ибрагимовича, когда тренировал «Челси»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал возвращение нападающего Златана Ибрагимовича в «Милан».
– Прежде всего я хочу поприветствовать Ибру. Он великий чемпион. Я пытался пригласить его еще в «Челси», очень уважаю Ибрагимовича – это отличный футболист. Думаю, Златан может многое дать «Милану». Его индивидуальность поможет другим футболистам становиться лучше. Полагаю, тренерам жизненно важно иметь таких игроков, которые ведут за собой других. В таком случае все становится намного проще, – цитирует Конте Goal.
Напомним, что 27 декабря «россонери» объявили о возвращении форварда команду. Соглашение будет рассчитано до конца сезона с возможностью автоматического продления, если он проведет 50% матчей или более. 38-летний швед провел первую встречу в составе команды, выйдя на замену в матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0).
На данный момент «Милан» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В следующем матче команда сыграет против «Кальяри».
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