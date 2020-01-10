Ривалдо: «Барселона» не может постоянно засыпать во время важных матчей «Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился мнением по поводу вчерашнего поражения каталонской команды от мадридского «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

– Команда не может постоянно засыпать во время важных матчей. Это раздражает. Они контролировали ход матча и должны были побеждать, но в итоге выключились из игры и уступили. Что-то похожее мы наблюдали в исполнении «Барсы» и в Лиге чемпионов. Вальверде висит на волоске. Клуб должен отпустить его, потому что «Барселона» не имеет права так беспечно проигрывать. Тренер должен реагировать на проблемы по ходу игры. Если же он просто сидит и смотрит, то соперники могут преподнести сюрприз, – цитирует Ривалдо AS.

Напомним, «Барселона» вела со счетом 2:1, но упустила преимущество, пропустив два гола в последние десять минут игры. В составе каталонцев забитыми мячами отметились Лионель Месси (51-я минута) и Антуан Гризманн (62).

Ранее сообщалось, что Вальверде может покинуть команду в конце текущего сезона.