Ривалдо: «Барселона» не может постоянно засыпать во время важных матчей

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился мнением по поводу вчерашнего поражения каталонской команды от мадридского «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.
– Команда не может постоянно засыпать во время важных матчей. Это раздражает. Они контролировали ход матча и должны были побеждать, но в итоге выключились из игры и уступили. Что-то похожее мы наблюдали в исполнении «Барсы» и в Лиге чемпионов. Вальверде висит на волоске. Клуб должен отпустить его, потому что «Барселона» не имеет права так беспечно проигрывать. Тренер должен реагировать на проблемы по ходу игры. Если же он просто сидит и смотрит, то соперники могут преподнести сюрприз, – цитирует Ривалдо AS.
Напомним, «Барселона» вела со счетом 2:1, но упустила преимущество, пропустив два гола в последние десять минут игры. В составе каталонцев забитыми мячами отметились Лионель Месси (51-я минута) и Антуан Гризманн (62).
Ранее сообщалось, что Вальверде может покинуть команду в конце текущего сезона.
Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринте На этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие ЙоханнесаБе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно. 10.01.2020 18:35 Биатлон Тигай Лев В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место. 20.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы Щербаковой Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий Зима-2020 в РПЛ: каникулы середняков Продолжаем рассказ о том, как клубы российской премьер-лиги проведут ближайшие два месяца перед рестартом чемпионата. Сегодня на очереди вторая группа команд – представители «золотой середины» РПЛ. 04.01.2020 08:00 Футбол Мощенко Захар Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий 3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвезд В пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. 27.12.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев В дерби Манчестера «Сити» раздавил «Юнайтед» за тайм (видео) Трех ударов в створ хватило «горожанам», чтобы за 21 минуту решить исход манкунианского дерби. Команда Сульшера в трех матчах 2020 года не выиграла ни разу, но наконец забила первый мяч. 08.01.2020 03:00 Футбол Зибрак Артем Почему Россия проиграла МЧМ: мы по-прежнему играем в старомодный хоккей Вот это и есть основная причина, а все остальное по большому счету – частности. Но в споре равных именно нюансы решают все. 06.01.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий