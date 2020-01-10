«Ювентус» готов предложить Доннарумме пятилетний контракт Туринский клуб обещает игроку зарплату в девять миллионов евро в год.

«Ювентус» намерен приобрести голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, руководство туринского клуба собирается предложить 20-летнему вратаря контракт на пять лет с зарплатой в девять миллионов евро в год.

Отметим, что Доннарумма выступает в «Милане» с 2015 года. За это время он принял участие в 181 матче, пропустив 189 гола и 65 раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности. За национальную сборную он провел 16 встреч.

В этом сезоне голкипер провел 17 матчей в чемпионате Италии и пропустил 23 мяча, отыграв на ноль в шести играх.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.