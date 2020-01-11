Тарасов отправится на зимние сборы в составе «Рубина» Российский игрок находится в статусе свободного агента с 1 июля 2019 года.

32-летний полузащитник Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о том, что отправляется на зимние сборы вместе с казанским «Рубином».

– Я очень ждал своего возвращения в футбол, поэтому завтра улетаю в Казань, чтобы провести сборы с «Рубином». Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня на длительный период, – написал Тарасов.

Напомним, 32-летний футболист покинул «Локомотив» летом 2019 года. На сегодняшний день он является свободным агентом, хотя, ранее сообщалось, что он тренируется в составе столичного «Динамо».

На клубном уровне Тарасов также выступал за «Спартак-2», «Томь» и ФК «Москва». В его активе 272 матча, 18 голов и 16 голевых передач. За сборную России хавбек провел восемь матчей и забил один гол.