«Шеффилд Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Вест Хэмом» - Советский спорт
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11 января 2020 01:11ФутболКорегин Владислав

«Шеффилд Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Вест Хэмом»

Футболисты «Шеффилд Юнайтед» переиграли «Вест Хэм» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на свой счет записал Оливер Макбарни (53-я минута).

После этой победы «Шеффилд Юнайтед» набрал 32 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Вест Хэм» с 22 очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Криса Уайлдера сыграют в гостях против «Арсенала», а «Вест Хэм» дома примет «Эвертон».

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