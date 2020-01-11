Бруну Фернандеш может перейти в «Манчестер Юнайтед» Сделка может состоится в зимнее трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе 25-летнего полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша. Об этом сообщает The Daily Mail.

По информации источника, вчера утром состоялись переговоры между президентом португальского клуба Фредерико Варандаш и исполнительным директором «МЮ» Эдом Вудвордом. Отмечается, что сумма трансфера может составить около 65 миллионов евро.

«Спортинг» приобрел Фернандеша у «Сампдории» летом 2017 года за 9,7 миллиона евро. За это время он сыграл в 133 встречах, в которых отметился 61 забитым мячом и 51 ассистом.

В текущем сезоне он провел за португальскую команду 23 матча, забил 13 голов и сделал 13 результативных передач. В составе сборной Португалии он отыграл 19 матчей (2 гола).

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.