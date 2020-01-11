«Локомотив» назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе Вице-чемпионы России сыграют со «Стяуа», «Осиеком» и «Чонбуком».

«Локомотив» определился с соперниками по контрольным матчам на первом сборе, который пройдет в испанской Малаге с 14 по 27 января.

Красно-зеленые проведут три матча через два дня на третий. Соперниками команды станут:

20 января: «Стяуа» (Румыния)

23 января: «Осиек» (Хорватия)

26 января: «Чонбук» (Южная Корея).

Напомним, с 31 января по 10 февраля «Локомотив» будет готовиться к возобновлению сезона в Дохе (Катар), где примет участие в Кубке «Матч Премьер», а 14 февраля на 13 дней вернется в Малагу.

После 19 туров премьер-лиги «Локомотив» набрал 34 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.