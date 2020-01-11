Мэттью Райан: Пожертвую 500 долларов за каждый сэйв вратаря АПЛ в 22-м туре 27-летний голкипер выступает в Англии с 2017 года.

Австралийский вратарь «Брайтона» Мэттью Райан сообщил в на своей странице в Twitter о том, что примет участие в сборе средств для борьбы с лесными пожарами в Австралии.

– Из-за опустошения, вызванного пожарами в Австралии, я пожертвую 500 австралийских долларов за каждый сэйв, который совершат вратари Премьер-лиги в этом туре, в благотворительный фонд. Спасибо за поддержку, которую вы все оказываете нам как нации – мы ценим вашу доброту и щедрость. Но даже сейчас в нашей стране люди и животные теряют дома, жизни или просто находятся в опасности. Надеюсь, мы продолжим в том же духе – и подтолкнем людей жертвовать деньги на помощь пострадавшим, – написал Райан.

27-летний голкипер стал игроком «Брайтона» летом 2017 года, перейдя из «Валенсии» за шесть миллионов евро. За это время он сыграл в 95 матчах, пропустив 141 мяч и 21 раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.

В этом сезоне Райан принял участие в 21 матче и пропустил 29 мячей. Его команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В 22-м туре «Брайтон» сыграет в гостях против «Эвертона». Матч состоится сегодня в 18.00 по московскому времени.