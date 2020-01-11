В Австралии акулы съели футболиста, сорвавшегося в океан с обрыва Эрик Биригитти играл в США за студенческую команду.

В Австралии спасательные бригады обнаружили в океане останки футболиста Эрика Биригитти, сообщает The Sun.

21-летний уроженец Перта выступал за студенческую команду «Гастинг Бронкос» в США и проводил отпуск на родине. Гуляя по скалам, он поскользнулся и сорвался в океан. Его друзья пытались спасти его, но течение быстро унесло Биригитти.

Его тело было обнаружено во время поисков 57-летнего дайвера Гари Джонсона, который во время подводного плавания с женой Карен Миллиган был атакован акулами.

Первоначально спасатели посчитали, что это останки Джонсона, но позднее было подтверждено, что это тело Биригитти. По их мнению, на футболиста напали три акулы.