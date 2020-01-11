«Йокогама» продлила контракт с 52-летним нападающим - Советский спорт
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11 января 2020 12:55ФутболКорегин Владислав

«Йокогама» продлила контракт с 52-летним нападающим

Игрок начал свою игровую карьеру в 1986 году.

Японский футбольный клуб «Йокогама» подписал новое соглашение с 52-летним Кадзуеси Миурой. Об этом сообщает официальный сайт команды.

– Рад, что в этом году мне удалось продлить контракт. Команда ежедневно прилагает усилия для достижения своих целей сохранения. Я благодарен коллективу за то, что продолжаю наслаждаться футболом и буду делать все возможное, чтобы быть в состоянии внести свой вклад в дальнейшие победы команды, – сказал Миура.

Форвард выступает за «Йокогаму» с 2005 года. Ранее он выступал за такие команды, как «Сантос», «Палмейрас», «Коритиба», «Дженоа», «Сидней» и «Виссел Кобе». В общей сложности он сыграл в 664 матчах, забив 187 мячей.

За сборную Японии Миура провел 89 матчей, в которых забил 55 голов.

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